Patels Airtemp (India) präsentierte Quartalsergebnisse

Patels Airtemp (India) lud am 08.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,14 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 81,21 Prozent zurück. Hier wurden 155,2 Millionen INR gegenüber 825,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at