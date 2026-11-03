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03.11.2026 06:31:28
Patels Airtemp (India) präsentierte Quartalsergebnisse
Patels Airtemp (India) stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,78 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,21 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 488,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Patels Airtemp (India) einen Umsatz von 220,4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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