Patels Airtemp (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Patels Airtemp (India) äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Patels Airtemp (India) ein EPS von 5,75 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Patels Airtemp (India) 220,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 818,7 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at