KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.03.2026 19:04:00
Patentrekord 2025: China stürmt in europäische Top 3 und treibt den KI-Wettlauf
Der Jahresindex des Europäischen Patentamts zeigt eine hohe Nachfrage nach Computertechnik und 6G. Deutschland verteidigt Spitzenstellung trotz China-Offensive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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