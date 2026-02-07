Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
07.02.2026 15:30:00
Patentstreit: Münchner Gericht untersagt Renault Verkauf von Clio und Mégane
Der Autobauer verletze ein Patent von Broadcom. Renault hat bereits angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|30,88
|-3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.