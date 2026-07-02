Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.07.2026 11:05:00
Patentstreit um halbe Milliarde: Apple bringt Urteil vor den Supreme Court
Ein langjähriger Rechtsstreit mit einem Patentauswerter soll nun an höchster Stelle geklärt werden. Apple wird von Intel und Hollywood-Firmen unterstützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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