Patentus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Patentus hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Patentus ein Ergebnis je Aktie von 0,230 PLN vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,48 Prozent zurück. Hier wurden 8,8 Millionen PLN gegenüber 40,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at