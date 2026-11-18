|
18.11.2026 06:31:28
Patentus: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Patentus hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Patentus hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 PLN je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Patentus 11,0 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,4 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!