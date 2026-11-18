Patentus hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Patentus hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 PLN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Patentus 11,0 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,4 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at