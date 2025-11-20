|
20.11.2025 06:31:29
Patentus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Patentus lud am 17.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 15,4 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
