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04.11.2026 06:31:28
Pathfinder Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pathfinder Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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