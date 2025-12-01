Pathfinder Ventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pathfinder Ventures präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite standen 1,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at