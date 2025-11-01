Precigen Aktie

WKN DE: A2PZG1 / ISIN: US74017N1054

01.11.2025 17:33:05

Patient Capital Bets Big on Precigen (PGEN) By Acquiring 10.2 Million Shares

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated October 29, 2025, Patient Capital Management, LLC increased its position in Precigen (NASDAQ:PGEN) by 10.2 million shares during Q3 2025. The estimated transaction value was $28.78 million, based on the average closing price for the quarter. The fund now holds approximately 26.5 million shares, worth $87.06 million.Trade direction: buy; position now 3.48% of reported 13F assets under managementTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
