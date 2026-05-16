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16.05.2026 16:09:15
Patient Square Makes a Big Bet on Nektar Pharmaceuticals (NKTR) Purchasing 210,000 Shares
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Patient Square Capital LP disclosed the purchase of 210,000 shares of Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR). The estimated value of the trade was $11.96 million based on the average closing price for the first quarter of 2026. The quarter-end value of this new position stood at $15.11 million, reflecting the valuation shift, including price movement.Nektar Therapeutics is a clinical-stage biotechnology company focused on advancing novel immunotherapies for cancer and autoimmune conditions. Leveraging a robust pipeline and strategic collaborations with leading pharmaceutical companies, Nektar aims to address significant gaps in current treatment options. The company's expertise in cytokine engineering and immunomodulation positions it as a key innovator within the biotechnology sector.If Patient Square acquired its new Nektar Therapeutics Position in the first half of the first quarter, it was a very lucrative bet for the firm. Shares of the biopharmaceutical company more than doubled in February after the company reported successful results from the phase 2b Rezolve-AD clinical trial, which treated eczema patients with rezpegaldesleukin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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