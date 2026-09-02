KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.09.2026 14:58:00
Patientenperspektive fehlt in vielen Studien zu medizinischer KI
Medizinische KI wird intensiv erforscht, doch die Perspektive der Patienten bleibt oft auf der Strecke. Eine neue Studie zeigt, wo die Forschung Lücken hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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