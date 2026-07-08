08.07.2026 06:34:40

Patientenstiftung: Meldestelle einrichten für Verdachtsfälle

BERLIN (dpa-AFX) - Um Tötungen in Pflege und Medizin auf die Spur zu kommen, fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine amtliche Meldestelle bei den Gesundheitsämtern. In immer mehr Krankenhäusern haben sich solche Systeme bereits bewährt, wie Stiftungsvorstand Eugen Brysch erklärte. Whistleblower könnten sich in Verdachtsfällen dorthin wenden.

Bei der bekannten Berliner Charité gibt es beispielsweise eine Art Whistleblower-System. Dorthin können sich Beschäftigte nach Klinikangaben wenden, die etwa Ungereimtheiten bemerken.

Urteil heute erwartet

Bei Betreuung und Therapie schwerstkranker Menschen gehöre der Tod zum Alltag, so Brysch. "So geraten Täter lange nicht unter Verdacht. Im ambulanten Bereich sind Serienmörder noch schwieriger zu entlarven. Schließlich gibt es hier keine Teamstrukturen, in denen Täter auffallen", erklärte der Stiftungsvorstand mit Blick auf den Fall eines Palliativarztes in Berlin. Der 41-Jährige soll 15 Patienten bei Hausbesuchen ermordet haben. Das Landgericht Berlin will heute (13.00 Uhr) sein Urteil sprechen.

Aus Sicht der Patientenschützer müssen sowohl ambulant arbeitende Ärztinnen und Ärzte als auch Pflegekräfte für dieses Thema sensibilisiert werden. "Die Muster von Patientenmörden müssen selbstverständlich zum Weiterbildungsprogramm der medizinisch-pflegerischen Berufe gehören."/mvk/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen