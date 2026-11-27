BERLIN (dpa-AFX) - Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD), und mehrere Sozialverbände warnen vor neuen Hürden für Arzttermine. Szenarien, zeitnahe Termine künftig nur als Selbstzahlerleistung erhalten zu können, schürten eine gefährliche Verunsicherung, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Konflikte um die Finanzierung der Versorgung dürften nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hatte angesichts der Einsparungen bei den Ausgaben der Krankenkassen im Gesundheitswesen eine Debatte um mehr Selbstzahlertermine angefacht. Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, würden dann behandelt wie ein Privatpatient, müssten aber die Kosten aus der eigenen Tasche begleichen.

Nach wie vor bestehe der Auftrag der Vertragsärzte, ausreichend viele Termine für gesetzlich Versicherte ohne Selbstzahlung zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Erklärung. Daran änderten die Sparbeschlüsse nichts. "Eine Verschärfung der Zwei-Klassen-Medizin zur Drei-Klassen-Medizin, in der diejenigen als erstes eine Behandlung bekommen, die es sich leisten können, lehnen wir ab."

Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderem vom Sozialverband VdK, dem Sozialverband Deutschland und dem Verbraucherzentrale Bundesverband./sam/DP/stw