Patria Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Patria Investment hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 USD gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 383,80 Millionen USD, während im Vorjahr 374,49 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

