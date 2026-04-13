|
13.04.2026 06:31:29
Patriot Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Patriot Gold äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Patriot Gold -0,030 USD je Aktie generiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Patriot Gold -0,050 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!