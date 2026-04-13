Patriot Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Patriot Gold äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Patriot Gold -0,030 USD je Aktie generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Patriot Gold -0,050 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at