Patriot National Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Patriot National Bancorp gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Patriot National Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at