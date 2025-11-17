Patriot National Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Patriot National Bancorp hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Patriot National Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at