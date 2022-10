PATRIZIA-Aktie bricht ein: Deutsche Bank Research senkt Ziel für PATRIZIA deutlich

Auf absehbarer Zeit dürfte die Profitabilität leiden, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie vor den Neunmonatszahlen des Immobilienkonzerns. Er sieht "am Horizont einige Wolken" und wird für die weiteren Aussichten vorsichtiger.

Die PATRIZIA-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 10,12 Prozent auf 7,73 Euro.

