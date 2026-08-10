PATRIZIA Aktie

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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

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Bilanz im Blick 10.08.2026 17:55:39

PATRIZIA-Aktie gewinnt: Ergebnis im ersten Halbjahr steigt um 47 Prozent

PATRIZIA-Aktie gewinnt: Ergebnis im ersten Halbjahr steigt um 47 Prozent

Der Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert.

Im Tagesgeschäft erzielte das SDAX-Unternehmen PATRIZIA auch dank geringere Personalkosten ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 42,7 Millionen Euro, wie die Augsburger am Montagabend nach Börsenschluss mitteilten. Das waren fast 47 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich zog der Überschuss noch deutlicher von 4,7 auf 14,7 Millionen Euro an. Das verwaltete Vermögen blieb mit 55,9 Milliarden Euro leicht unter dem Wert aus dem Vorjahr.

Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum XETRA-Schluss um mehr als zwei Prozent zu.

/jha/he

AUGSBURG (dpa-AFX)

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