PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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12.11.2026 11:41:00
PATRIZIA-Aktie weit im Plus: Großaktionärin bietet deutlich mehr als den letzten Börsenkurs
Am Donnerstag springt die PATRIZIA-Aktie via XETRA dann zeitweise 20,16 Prozent auf 7,57 Euro nach oben. Dies entspricht dem höchsten Stand seit dem Zwischenhoch von 8,40 Euro im Juli. Der im SDAX notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant nach der Anteilserhöhung einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen.
Das Barangebot von FCP entspricht einer Prämie von rund 30 Prozent im Vergleich zum PATRIZIA-Schlusskurs von Mittwochabend. Das Angebot unterliegt den Angaben zufolge keiner Mindestannahmequote.
Die Beteiligungsgesellschaft FCP teilte in einer eigenen Mitteilung mit, dass keine Strukturmaßnahmen geplant seien. Weiterhin soll in einem Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots kein Beherrschungs- und/oder
Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA abgeschlossen werden.
Im Tagesgeschäft lief es bei dem Immobilienverwalter zuletzt rund: Die Augsburger hatten am Dienstag nach Börsenschluss die Margenprognose für 2026 erhöht, nachdem sie in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem dank geringerer Kosten deutlich mehr verdient hatten.dpa-AFX
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