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12.08.2026 06:31:29
PATRIZIA SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PATRIZIA SE hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,2 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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