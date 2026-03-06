PATRIZIA SE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PATRIZIA SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 97,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,8 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 289,90 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PATRIZIA SE einen Umsatz von 274,90 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at