PATRIZIA SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PATRIZIA SE hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 75,4 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at