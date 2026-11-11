|
11.11.2026 06:31:29
PATRIZIA SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PATRIZIA SE stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PATRIZIA SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 126,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 72,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!