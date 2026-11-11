PATRIZIA SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PATRIZIA SE stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PATRIZIA SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 126,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 72,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at