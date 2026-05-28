Patspin India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Patspin India hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Patspin India 105,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 113,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Patspin India vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,690 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,170 INR je Aktie erwirtschaftet.

Patspin India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 465,20 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 473,30 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at