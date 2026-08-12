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12.08.2026 06:31:29
Patspin India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Patspin India hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,82 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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