Patspin India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Patspin India lud am 07.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,04 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,890 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 110,0 Millionen INR gegenüber 107,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at