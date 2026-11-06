Pattern Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pattern Group A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 885,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 639,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at