Pattern Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pattern Group A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 876,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at