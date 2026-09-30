Patterson Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Patterson Metals äußerte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at