Patterson-UTI Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Patterson-UTI Energy hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,97 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Patterson-UTI Energy 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,109 USD sowie einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,240 USD gegenüber -2,440 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,83 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,290 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 4,79 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at