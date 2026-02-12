Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
12.02.2026 09:36:39
Paukenschlag im Asset Management: Nuveen übernimmt Schroders
Ein neuer grosser Player entsteht im Asset Management: Nuveen kauft Schroders. Das neue Investmenthaus kommt auf fast 2,5 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
