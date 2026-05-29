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29.05.2026 06:31:29
Paul Merchants: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Paul Merchants hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,44 INR gegenüber 54,13 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 4,91 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 871,41 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 206,99 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 21,14 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 276,06 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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