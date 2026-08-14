Paul Merchants: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Paul Merchants hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 28,88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 932,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,20 Prozent zurück. Hier wurden 4,91 Milliarden INR gegenüber 4,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at