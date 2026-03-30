Paul Mueller: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Paul Mueller lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Paul Mueller 11,89 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 94,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 33,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 37,53 USD gegenüber 30,46 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Paul Mueller im vergangenen Geschäftsjahr 287,00 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paul Mueller 248,59 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at