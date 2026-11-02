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02.11.2026 06:31:29
Paul Mueller gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paul Mueller hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 12,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paul Mueller noch ein Gewinn pro Aktie von 5,25 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paul Mueller einen Umsatz von 61,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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