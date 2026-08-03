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03.08.2026 06:31:29
Paul Mueller stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Paul Mueller hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,72 USD, nach 17,80 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 93,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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