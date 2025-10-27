Paul Mueller stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Paul Mueller hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Paul Mueller 7,77 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 61,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 62,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at