Depot im Blick 28.08.2026 03:25:30

Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026

Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026

Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreiche Aktienpositionen aufgebaut und verändert. Ein Blick auf die aktuellen Beteiligungen.

Institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Portfoliobestände quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Diese Pflicht ermöglicht auch einen Einblick in die Anlagestrategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management.

Zum 30. Juni 2026 belief sich der Wert des Portfolios auf 22,67 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Depot stark konzentriert: Rund 40 Prozent des Kapitals stecken in den drei größten Positionen. An der grundsätzlichen Zusammensetzung änderte sich im zweiten Quartal nur wenig.

Das folgende Ranking berücksichtigt ausschließlich Aktienpositionen. Derivate wie Puts und Calls werden nicht einbezogen. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2026.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times,CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum

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