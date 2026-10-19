Paushak legte Quartalsergebnis vor

Paushak hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,49 INR erwirtschaftet worden.

Paushak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 893,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 587,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at