Paushak präsentierte Quartalsergebnisse

Paushak hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,90 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 551,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 523,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15,95 INR. Im Vorjahr waren 20,03 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Paushak mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at