Paushak: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Paushak veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,50 INR gegenüber 6,19 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Paushak mit einem Umsatz von insgesamt 488,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at