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16.11.2026 06:31:29
PAVmed gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PAVmed lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
PAVmed vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat PAVmed mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 300 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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