PAVmed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PAVmed ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PAVmed die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

PAVmed hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at