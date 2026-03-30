PAVmed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PAVmed hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PAVmed vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – ein Plus von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PAVmed 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,630 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 15,00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 97,67 Prozent auf 3,00 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,07 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at