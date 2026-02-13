|
13.02.2026 06:31:29
Pavna Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pavna Industries veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pavna Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,08 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 794,4 Millionen INR in den Büchern standen.
