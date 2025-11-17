Paxman Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paxman Registered gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 SEK, nach 0,260 SEK im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paxman Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 64,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

